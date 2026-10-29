Una vittoria conquistata con il motore al minimo. L’Inter vince anche a Venezia, nel turno infrasettimanale, superando i padroni di casa al Penzo col risultato di 2-0. Un successo maturato nel finale.

“Quanto accaduto negli ultimi 180’ di campionato, deve preoccupare le rivali scudetto dei nerazzurri che, tanto per gradire, mai nell’era dei tre punti ne avevano fatti 25 nelle prime 9 giornate” scrive Tuttosport.

Getty Images

Cancellare il Milan

Il quotidiano aggiunge:

“A Venezia l’Inter ha vinto grazie a due autogol (circostanza che non si verificava dal 5-3 della Lazio al Benevento in data 18 aprile 2021) e domenica, vincendo il derby, ha la possibilità di mandare il Milan a -10, cancellando i rivali dalla corsa al titolo”.

Getty Images

Provedel MVP

Per il quotidiano il migliore in campo è stato il portiere dei nerazzurri Ivan Provedel:

“A mettere cemento sui tre punti le ottime parate di Ivan Provedel, di gran lunga il migliore in campo: «Portiamo la vittoria con una prestazione che non è stata top: ma può succedere - ha sottolineato l’ex portiere della Lazio - Alla fine è emersa la qualità e abbiamo vinto. Derby? Ci riposiamo e poi da domani ci carichiamo per bene: dobbiamo arrivarci al meglio»”.

Tuttosport aggiunge:

“Provedel si riaccomoderà in panchina nel derby per lasciare il posto a Pepo Martinez ma ha dimostrato di essere un portiere da Inter. Mica poco, visto quanto combinato dal collega in Champions”.

Inter, primo tempo poco brillante

“Inter lenta e un po’ supponente, avendo evidentemente scordato che al Penzo - dopo l’arrivo di Nicola - aveva lasciato le penne già il Napoli allegriano. Altrettanto evidente - basta leggere la classifica - la differenza di valori in campo e l’Inter, anche in un primo tempo sbiadito, in almeno un paio di occasioni è andata vicinissima al gol ma è mancata la zampata in zona Stankovic (Filip)”.

Getty Images

Svolta Inter

“Nella ripresa, anche qui nulla di nuovo sotto i riflettori, l’Inter è tornata in campo con un altro piglio dopo l’ormai consueta reprimenda di Chivu la cui rabbia ha trovato dimostrazione evidente nel triplo cambio fatto all’intervallo con l’ingresso di Calhanoglu, Barella e Akanji per Stankovic, Sucic e Bisseck. Il ritmo si è alzato, le idee schiarite ma sempre a latitare sono stati i tiri in porta”.

Getty Images

Come Verona

“Un uno-due arrivato quasi per inerzia, la vittoria di ieri ha ricordato quella a Verona un campionato fa (1-2) sempre decisa da un’autorete addirittura nei minuti di recupero” conclude il quotidiano.