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Milan e Inter si sfideranno questa sera a San Siro nel derby. C'è una novità per gli spettatori che potranno assistere alla grande sfida dal Meazza, come spiega La Gazzetta dello Sport:

"Sarà la partita più vista dal vivo dal 2019: un gruppo di tifosi ha potuto festeggiare già ieri, alla vigilia della partita, per migliaia di biglietti tornati disponibili: San Siro accoglierà più pubblico possibile. Per l’occasione infatti si provvederà alla rimozione dei teloni di sicurezza situati nel terzo anello delle due curve. L’ultima volta senza particolari protezioni a tutela della stabilità dei settori era stata nel derby del 17 marzo 2019, con 77.479 spettatori. La quota quindi sarà grossomodo la stessa: da ieri sono tornati sul mercato 2.350 seggiolini in più. Dal 2019 due maxi teloni blu e verde occupavano parte della zona: la decisione era stata presa dalla Commissione provinciale di vigilanza dopo le rilevazioni da parte della commissione tecnica di cui faceva parte anche il Politecnico, del fenomeno delle vibrazioni che si avvertivano in quei punti. Ora non ci saranno più: San Siro è destinato a congedarsi, per adesso però non solo tiene, ma anche meglio di prima".

Getty Images

"Sarà dunque un derby da tutto esaurito: risalendo alle nazionalità di coloro che hanno acquistato il biglietto per essere spettatori del derby si scopre infatti che saranno 118 le nazionalità rappresentate sugli spalti, oltre a quelle in campo. Tra i tifosi d’eccezione menzione speciale per Kakà, pronto a fare il suo ingresso ufficiale nella Hall of Fame rossonera, inaugurata dalla leggenda Franco Baresi. Sul match anche gli occhi di un altro grande ex: Marcel Desailly", chiude Gazzetta.