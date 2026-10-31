Una sfida a distanza. Una sfida nella sfida. Mike Maignan e Pepo Martinez si sfidano e vanno a caccia di un clean sheet che in questa Serie A rappresenta quella che Tuttosport definisce “un’impresa per pochi”.

“Gli 0-0 sono quasi spariti, così come i clean-sheets sono diventati una dote rara” aggiunge il quotidiano.

I numeri di Maignan e Martinez

Derby esame per Martinez

“Mike Maignan in nove gare ha tenuto la sua porta inviolata per tre volte, Pepo Martinez due, ma in sette presenze. Il capitano del Milan ha incassato pure tre gol in Europa League, mentre lo spagnolo dell’Inter in Champions ha dovuto raccogliere alle sue spalle ben sei palloni in tre uscite, alcuni - per altro - per responsabilità propria”.“Il derby sarà un esame per entrambi, più per Martinez, al rientro fra i pali dopo aver lasciato spazio nelle ultime due gare di campionato a Ivan Provedel. Un turnover previsto da Cristian Chivu, che voleva testare l’ex portiere della Lazio”.

Getty

Inter, Martinez torna titolare

“Chi sta cercando di rimanere sereno nonostante tutto è Pepo Martinez. Gli errori con Real Madrid, Udinese e Brugge hanno fatto rumore, più delle parate con Cagliari, Roma e Shakthar. Dopo due gare a riposo, tornerà titolare per confermarsi il numero uno dell’Inter: Provedel, soprattutto a Venezia, ha dimostrato di essere pronto a soffiargli il posto. Per lo spagnolo non sarà il primo derby da protagonista. Aveva già affrontato il Milan nella doppia semifinale di Coppa Italia del ’24-25 e non andò bene: 0-0 all’andata, 0-3 al ritorno. Fu l’antipasto del nefasto finale di stagione con lo scudetto perso per un punto e la debacle di Monaco contro il Psg. Martinez non ha mai sconfitto il Milan, col Genoa nel ’23-24 un ko e un pari”.

Getty Images

Tuttosport chiosa: “Che sia arrivata la volta buona? Intanto in casa Inter tutti sperano di vedere stasera la sua migliore versione, senza troppe disattenzioni in particolare con la palla fra i piedi”.