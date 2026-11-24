Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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La difesa dell’Inter è nel mirino delle critiche. La prestazione con l’Atalanta ha evidenziato ancor di più i problemi. Il tecnico dell’Inter, Chivu, sta cercando di trovare una soluzione e finora ha alternato gli uomini in difesa senza trovare l’assetto definitivo.

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“Aver rinunciato a rinforzare la difesa con un trascinatore (è stato cercato a lungo l’argentino Romero che costava troppo) magari è stato un errore. È presto però per dirlo. In fondo, i difetti di tenuta non dipendono solo dai difensori di ruolo ma anche dallo scarso contributo dei centrocampisti in fase di non possesso: domenica l’Atalanta ha spadroneggiato sulle fasce senza che i tre baluardi venissero supportati da adeguate rincorse ai portatori di palla avversari”.

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“Sul 4-2, Chivu ha dovuto per necessità proporre una mediana inedita (Sucic-Stankovic-Jones) che è stata surclassata. Forse lì la testa del gruppo era già proiettata sullo Stoccarda. Brutto segno di tendenza verso un appiattimento motivazionale. E a proposito, Chivu prepara diverse novità di formazione per la Champions: la linea difensiva dovrebbe essere composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. Prima o poi la formula giusta uscirà, dalla giostra delle combinazioni possibili”, analizza La Gazzetta dello Sport