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Archiviata la vittoria in Champions League contro lo Shakhtar, per l'Inter è già tempo di pensare nuovamente al campionato: i nerazzurri affrontano domenica la Fiorentina. Per l'occasione, Chivu è costretto a fare i conti con le tante assenze che stanno colpendo soprattutto il reparto arretrato. Scelte praticamente obbligate, come sottolinea Tuttosport: "L'espulsione di Alessandro Bastoni non ha impedito all'Inter di ottenere la prima vittoria stagionale in Champions League, ma complica comunque la vita a Cristian Chivu. Il tecnico romeno, che ieri ha concesso alla squadra un giorno libero - ad Appiano Gentile si sono allenati solo i 4 infortunati - deve infatti gestire le energie con grandissima attenzione, specie in difesa: se tutti hanno fretta di riavere presto in campo sia Curtis Jones sia Lautaro Martinez (per il Toro sicuramente si dovrà aspettare dopo la sosta), il focus al momento è soprattutto sul reparto arretrato".

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"In Olanda, dove si è fermato anche il Como, l'Inter non ha grosse alternative alla vittoria: è vero che il successo sullo Shakhtar ha riacceso l'ottimismo, ma per l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions i nerazzurri devono vincere almeno 4 delle 5 gare restanti e, al massimo, pareggiare la quinta. Considerando l'incrocio casalingo con il Liverpool e la trasferta di Dortmund, dove pure i ricordi recenti sono felici, se proprio c'è da giocarsi un jolly sarebbe meglio non sprecarlo a Rotterdam. Dove, di fatto, la difesa è già decisa: Bisseck, Akanji, Carlos Augusto. Gli stessi protagonisti che, giocoforza, dovranno alternarsi, in questo caso insieme a Bastoni, nelle prossime gare con Fiorentina, Venezia e Milan, in una fase molto serrata del campionato causa turno infrasettimanale".