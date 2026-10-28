Il tecnico dell'Inter deve ancora scegliere il terzetto difensivo che sfiderà la squadra di Nicola. 

Andrea Della Sala
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Dubbi in attacco per Chivu per la gara di questa sera a Venezia, ma non solo. Il tecnico dell'Inter deve ancora scegliere il terzetto difensivo che sfiderà la squadra di Nicola.

Dimarco
Getty Images

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Davanti a Provedel, Chivu riflette se usare Bastoni da centralone o da braccetto: nel primo caso, assieme al mancino azzurro, in campo ci sarebbero gli altri due sinistri, sia il rampante Carlos Augusto che Dimarco in cerca di riscatto".

Bastoni

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