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L'Inter dei due clean sheet consecutivi in Champions League punta a ripetersi anche in campionato. Chivu vuole blindare la sua porta, consapevole anche di quanto sarà difficile contro il Como che arriva dalla goleada contro il Lens. Ne parla la Gazzetta dello Sport di oggi:

Getty Images

"In Olanda c’erano Bisseck, Akanji e Carlos Augusto (complice la squalifica di Bastoni); col Como le conferme investiranno due terzi del reparto e a sinistra è atteso il ritorno dell’azzurro. Il brasiliano stavolta probabilmente “insidierà” Dimarco, un po’ più avanti. Dall’analisi della vittoria col Feyenoord è emersa un’Inter dal baricentro medio molto basso (42,9 metri) e piuttosto corta (32,1 metri) ma non per questo meno dominante. Anzi, a Rotterdam si è vista la miglior Inter della stagione. La rinascita dopo i tre schiaffoni del Milan è partita da qui, Chivu ha rialzato il muro e ora chiede che quel bunker diventi perenne, ovvero che la difesa europea sia realtà anche in Serie A".