Non basta la tripletta di Pio Esposito: l’Inter spreca tre doppi vantaggi, subisce quattro gol e scivola al terzo posto. Chivu cerca risposte
VIDEO / Atalanta-Inter, le probabili: Chivu cambia in difesa. Novità a centrocampo
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Cristian Chivu si lecca le ferita. Dopo il 4-4 di Bergamo contro l’Atalanta, l’allenatore dell’Inter non può gioire per la prima tripletta tra i professionisti di Pio Esposito.
“Pensava di dover solo riempire di carezze il ragazzo di casa e, invece, Cristian Chivu è finito a leccarsi le ferite riaperte nel gelo di Bergamo” sottolinea La Gazzetta dello Sport.
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