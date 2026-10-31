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Tra i dubbi del tecnico dell'Inter Chivu per il derby di questa sera c'è anche quello relativo al centrocampo da schierare. In due sono sicuri del posto, manca da riempire la terza casella. La scelta ancora non è stata presa.

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"Chivu non ha ancora sciolto il dubbio sul terzo centrocampista che dovrà affiancare Calhanoglu e Barella, ai quali ha risparmiato il primo tempo nel turno infrasettimanale: nelle gerarchie dovrebbe essere Zielinski il prescelto, che però a Venezia è rimasto in campo fino alla fine. L’alternativa principale, nonché possibile sorpresa, è Mkhitaryan che ha un curriculum ideale per esibirsi nelle grandi partite. In entrambi i casi, l’Inter proverà a imporre la qualità sul dinamismo e i ribaltamenti proposti da Musah, che Amorim ha individuato come perfetto equilibratore del centrocampo del Milan", scrive La Gazzetta dello Sport.