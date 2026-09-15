"Il dubbio, adesso, è che l’Inter, sentendosi troppo forte, voglia giocare ad handicap. Per la terza gara consecutiva, infatti, è finita sotto di 2 gol. E, come contro il Napoli, ha fatto il ribaltone. Non c’è riuscita contro il Real, ma ha sprecato troppe occasioni. L’illusione degli uomini di Runjaic, invece, è durata pochissimo, appena 19’, ovvero il tempo intercorso tra lo 0-2 di Ekkelenkamp e il 2-2 di Barella. A quel punto, tutti hanno capito come sarebbe finita. E, infatti, la truppa di Chivu è tracimata nella ripresa, segnando altre 3 reti". Il Corriere dello Sport parla delle luci del ribaltone nella sua analisi sulla vittoria dell'Inter per 5-3 contro l'Udinese.

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Inter, volume straordinario di fuoco

volume di fuoco straordinario: 121 conclusioni in 5 gare. I 3 al passivo, invece, sono un allarme. Fermo restando che, scherzi a parte, non si possa sempre rimontare, è obbligatorio capire se la causa sia solo la mancanza di attenzione o di concentrazione, oppure se ci sia qualcosa da registrare a livello di sistema difensivo. Da notare che Martinez ha commesso un altro errore, forse perfino più grave di quello di Madrid. E che Stones, alla prima da titolare, non ha dato sicurezza, oltre a farsi male", scrive anche il giornale sportivo.

E poi parla di Barella che trascina e che compensa le mancanze in regia di Zielinski. 5 gol segnati che confermano "un

Un'Inter che è entrata in campo a interruttore spento come ha confermato lo stesso Zielinski: "Non eravamo entrati in campo", ha detto dopo la partita. La prodezza di Carlos Augusto dopo il 2 a 0 ha riaperto le porte. Barella fa il due a due e segna dopo essere caduto a terra ed essersi rialzato. L'Inter la capovolge nel secondo tempo. Diouf che pesca Thuram dopo un lancio perfetto di Nicolò, ancora lui, che dà fiducia ai due francesi. C'è spazio per la gloria di Esposito in gol su passaggio chiaro e preciso in area di Zielinski. E segna pure Bonny, bella zampata. Finisce 5-3, un'altra gara da pazza Inter.

(Fonte: Corriere dello Sport)