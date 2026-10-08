Dopo la lunga e inedita pausa per le nazionali, il campionato è pronto a ripartire.

“L’inedita pausa lunga per le Nazionali ha paradossalmente generato meno infortuni rispetto alle due brevi tradizionali perché i commissari tecnici sono stati obbligati al turnover per gestire i quattro impegni ravvicinati” scrive il quotidiano Libero, che poi si concentra sull’Inter si Cristian Chivu.

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L’Inter tra Lautaro e Bastoni

I nerazzurri sono attesi dalla sfida casalinga contro il Parma, a San Siro, sabato alle 18:00.

“L’Inter ritrova soltanto oggi capitan Lautaro dopo la festa per Messi, ma può consolarsi con Thuram che è rimasto ad Appiano Gentile a lavorare, Bonny coccolato dal ct della Costa d’Avorio Renard e un Pio Esposito in formato (Inter)Nazionale: due reti, un assist e un ritmo in azzurro che lo proietta tra i più grandi bomber di sempre. E Bastoni? Torna a vestire il nerazzurro dopo che, in azzurro, ha cancellato il precedente periodo nero: due gol anche per lui e spirito alleggerito”.