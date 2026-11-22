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Saranno tanti gli incroci della sfida di questa sera a Bergamo tra Atalanta e Inter. In casa Sarri due pedine, ex Inter, vorranno riscattarsi dopo non essere riuscita a imporsi a Milano.

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“Motivazioni differenti, ambizioni simili: gli ex che affrontano il passato non possono restare indifferenti guardando gli avversari, con un’attenzione particolare a chi occupa il loro posto in campo. Per esempio il terzino Raoul Bellanova, appena recuperato dall’infortunio, ha giocato un anno in prestito all’Inter con Simone Inzaghi, vincendo la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, lasciando però lo scudetto all’inarrestabile Napoli di Spalletti. Era il vice Dumfries, all’epoca, ma non venne riscattato e si spostò al Torino. Sarebbe servito anche a Chivu in questo 2026, per sostituire l’olandese prima e il nuovo arrivato Spence poi. Oggi Bellanova proverà a farsi rimpiangere, così come Nicola Zalewski che all’Inter ha resistito solo pochi mesi prima di essere ceduto all’Atalanta”, ricorda La Gazzetta dello Sport.

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“Diverso è il discorso sull’altro fronte: Alessandro Bastoni vive il ritorno a Bergamo con grande rispetto, perché è lì che è diventato un difensore da Inter. Dopo essere entrato nel vivaio a 7 anni ha sfruttato appena 7 partite di Serie A per meritare la chiamata, che ha richiesto un master formativo di una stagione a Parma. All’Arena tra l’altro ha segnato tra gli applausi un gol con la maglia della Nazionale contro l’Estonia, prima di sprofondare nell’incubo di Zenica”, aggiunge Gazzetta.