Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In rimonta, all'ultimo respiro, dopo essere stata sotto di due gol. L'Inter batte 3-2 il Napoli e si presenta nel miglior modo possibile in vista dell'esordio stagionale in Champions League, martedì sera sul campo del Real Madrid. Questa l'analisi del Corriere della Sera: "Lupi a San Siro. Un'Inter famelica rimonta tre gol al Napoli e completa l'opera con un gol di Lautaro al minuto 91, dopo che la squadra di Allegri a inizio secondo tempo era andata avanti di due reti, alzando i giri di una partita folle e spettacolare: il nuovo metro arbitrale preteso dalla gestione Orsato costringe le squadre che si sono spartite gli ultimi quattro scudetti a giocare un calcio più intenso e sfacciato, simile a quello che si gioca in Champions.

Getty Images

E se è uno spot «culturale», allora a firmarne la regia è la squadra che attacca di più, a costo di farsi trovare spesso scoperta, va sotto e poi spinge fino all'ultimo respiro dentro a una bolla di caldo asfissiante. Che esplode assieme all'esultanza e alla corsa di Chivu e della sua banda, ancora un po' troppo spericolata in fase difensiva, ma sempre proiettata in avanti, anche grazie a una panchina che fa la differenza. [...] Il premio, oltre ai tre punti e alla vetta, è una botta di adrenalina e di autostima che tornerà utile martedì. Al cospetto di Mourinho".