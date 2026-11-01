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Il Corriere della Sera ha analizzato la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "L'Inter ha la febbre e si infila in un labirinto senza uscita. Anche perché il Milan butta via la chiave, andando a prendersi un derby strameritato — il quarto consecutivo dopo 53 anni — che cambia il panorama della vetta: dopo nove giornate di rimonte avventurose e quasi sempre vincenti, i campioni d'Italia stavolta non vanno vicini a nessuna impresa, anche se sul 2-1 Maignan fa una parata clamorosa su Spence. Così i rossoneri tornano a 4 punti dai nerazzurri, incalzati a -1 dalla Roma con la Lazio che oggi può andare in testa da sola. Ma più dei calcoli di classifica sarà interessante capire quali effetti avrà questo derby Radical Choc sulle due milanesi, tutte e due zavorrate da cinque assenze, con l'Inter penalizzata dall'influenza di Bonny e quella di qualche giorno prima di Esposito, che stanno in panchina".

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"Chivu alla vigilia aveva chiesto un'Inter provinciale e nella ricerca di una squadra offensiva ma più equilibrata rinuncia allo storico 3-5-2, optando per un 3-4-2-1 con Thuram unica punta, a causa dell'assenza di Lautaro e dei malanni dei due giovani attaccanti di riserva. Il risultato è che l'Inter crea molto poco in fase offensiva ed è disastrosa in quella difensiva, incapace di produrre un pressing omogeneo e prolungato e finendo vittima di quello del Milan, che dopo dieci minuti è già avanti di due gol".

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"La natura dell'Inter mal si attaglia a questo vestito da presunta provinciale «con più fame» che gli ha cucito addosso il suo allenatore. Senza contare che Chivu fa tardissimo i primi cambi e può mettere solo nel finale Esposito e Bonny: l'alibi dell'attacco febbricitante però regge fino a un certo punto, perché l'architettura di emergenza pare improvvisata, con Barella che fa la figura del ragazzino alle prime armi al cospetto di Modric e Thuram che da prima punta non sa incidere, soprattutto se non riceve mezzo cross, la specialità della casa che non viene più servita come una volta".