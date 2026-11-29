L’Inter batte 4-0 il Genoa. Sembra tutto semplice ma è la squadra nerazzurra a farlo diventare tale mettendo in mostra la capacità di analizzare e risolvere i problemi in poco tempo.

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Così il quotidiano Libero parla dell'ultima vittoria in campionato della squadra di Chivu che nelle scorse settimane era stata messa nel mirino per l'approccio sbagliato alla gara, "discorsi che l'Inter non ha ignorato, anzi, se ne è fatta carico. E in poche settimane l’approccio è tornato a essere un marchio di fabbrica ma... in positivo. Non è sempre un approccio travolgente e forsennato, ma è sempre centrato. Giocano anche gli avversari e l’Inter, questo, sembra ormai averlo ben presente".

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Con avversari come il Genoa "ci vuole quindi attenzione e pazienza. L’Inter è migliorata nel gestire questi inizi di gara, rispettando gli altri e mettendo lo stesso grado di intensità fin da subito. Qualcosina viene ancora concesso in area di rigore, Akanji e Bisseck devono stringere le marcature, ma nel caso c’è Provedel a firmare due grandi parate su Osmajic" e per questo si merita 7 in pagella.

"Poco appariscente ma dà grande sicurezza", il giudizio sul portiere. Altra partita importante per Carlos Augusto che brilla con i suoi salvataggi. "A Barella 7.5, partitona. La sesta consecutiva. Capisce che lo spazio da attaccare è quello alle spalle di Wiafe e lì si fa trovare. Tutti i gol nascono dai suoi movimenti (13’ st Zielinski 6)". A Sucic 7, tre partite da regista, tre rigori segnati e sta crescendo in un "ruolo che sembrava non fare per lui".

Buoni segnali da Dimarco: "7, segna un gol non valido e mette diversi cross in corsa dei suoi. Sta tornando al livello massimo". Il rientro di Lautaro: "7: apre spazi e si fa trovare in area quando c’è da convertire il gol del vantaggio" e poi doppietta per Thuram "7.5, quel tiro lento facendo perno sull’anca è geniale e difficilissimo. A segno da 9 gare consecutive in casa, insegue le 11 di Bobo Vieri. Il secondo gol è fortunoso, a conferma del momento di onnipotenza".