Il Corriere della Sera, racconta la vittoria dell'Inter contro il Genoa così: "Al primo vero freddo, su San Siro scende la ThuLa, ottima e abbondante. Apre Lautaro, chiude Thuram con una doppietta, inframmezzata da un altro rigore perfetto di Sucic. E l’Inter contro il Genoa torna a fatturare i tre punti in campionato dopo essersi fatta sottrarre il malloppo negli ultimi 10’ a Bergamo, nel 4-4 di una settimana fa: la reazione degli uomini di Chivu tra Champions e lotta scudetto è di quantità e di qualità (Barella è l’uomo simbolo, al di là degli attaccanti) ed è fondamentale per restare nella scia della Lazio, ma soprattutto ritrovare compattezza dopo la rimonta subita con l’Atalanta".

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E se la difesa è un po' ballerina, come dimostrano le due parate di Provedel nel primo tempo, l'attacco dell'Inter - spiega il giornale - "è il più attrezzato del campionato, in attesa che anche gli altri reparti trovino stabilità". Con la ThuLa che si ritrova e dimostra che non è ancora tempo di mettere in discussione le gerarchie: "Sono loro due in prima fila", si legge ancora. E nelle pagelle del quotidiano i voti più alti sono proprio per Thuram e Lautaro: 8.

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Sull'argentino, il CorSera scrive: "È l'amico che non ti lascia solo quando la macchina si ferma di notte in autostrada. Porta in vantaggio I'Inter nel momento di pressione ligure. Offre a Thuram un assist clamoroso. La Thu-La is back". E con loro sugli scudi ci finisce pure un Barella ad occhio nudo imprendibile, 7.5 per lui dal quotidiano: "Nel flipper interista è la pallina che rimbalza da un lato all'altro. Si procura il rigore al tramonto del primo tempo. E mette in mezzo all'area la palla del poker". Stesso voto di Provedel che ieri Chivu ha mandato in campo dal primo minuto anche per un problema di J. Martinez: le due parate nel primo tempo, che tengono il punteggio fermo sullo 0-0, valgono un grosso, caloroso, applauso. 6.5 per Carlos Augusto: palo sullo 0-0 e poi "È come il coltellino svizzero: multiuso. Copre e attacca". Multiuso e multitasking.

(Fonte: Corriere della Sera)