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Voluto fortemente da Chivu nella sua Inter, Curtis Jones ha finalmente realizzato il sogno di vestire la maglia nerazzurra. Il centrocampista ha svolto tutta la preparazione con il Liverpool e si è fatto trovare pronto fin dai primi allenamenti ad Appiano Gentile.

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"L’inglese arrivato dal Liverpool, ultimo acquisto di un mercato british, dovrebbe debuttare nel secondo tempo a Cagliari ma nel giro di qualche settimana è destinato a scavarsi uno spazio molto importante e costante nella squadra", sottolinea La Gazzetta dello Sport.