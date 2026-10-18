"Senza Lautaro, senza scelta (dopo la figuraccia in Champions) e, alla fine, senza voce: ma da Bologna, Chivu lancia un grido che spaventa il campionato. Una prova di forza, una rivendicazione bella e buona, quella della capolista, col tre a uno netto del Dall’Ara. Un’altra vittoria, sono sei su sette, e ancora in rimonta: la quarta in questa serie A, dopo quelle con Napoli, Udinese e Roma (pari)". Il quotidiano Il Giorno ha commentato la vittoria dell'Inter a Bologna con queste parole. Si sofferma così su due Inter viste in questo inizio di stagione.

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"L’altra faccia dell’Inter fragile in Europa, è una squadra che in Italia è padrona assoluta del suo destino. Quando lo decide, stravolge ogni partita. Anche quella di Bologna, che per tutto il primo tempo aveva visto i rossoblù di Palladino dominare, passare avanti con Pobega e dominare ancora. Come se il Bruges non fosse stato un caso, ma la spia di un disagio più radicato, soprattutto nella fase difensiva, ieri in grossa difficoltà sull’asse destro Bisseck-Luis Henrique".

"«Soffriamo? Sì, forse, ma facciamo anche tre gol a gara. E in Champions siamo in tempo per recuperare». La voce è di Kolarov, ma con l’Inter della ripresa e questa panchina è il pensiero comune di tutti", scrive ancora il quotidiano parlando di quanto detto dal vice di Chivu a fine gara.

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Le pagelle dell'Inter

Il quotidiano promuove sicuramente7.5: Gol e assist. Un fattore, ad oggi sta meglio di Dimarco che è poco brillante nelle due fasi (5.5). E promuove7. Non fa doppietta per centimetri (di fuorigioco). Interessante il voto di, bocciato da tutti gli altri giornali questa mattina: 6 per il brasiliano. "In 10 minuti si divora un gol e ne fa segnare un altro al Bologna.lo toglie quando già si è risollevato, con diverse iniziative interessanti", spiega il quotidiano.

(Fonte: Il Giorno - QS)