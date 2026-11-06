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Tra le buone notizie di questi giorni per Cristian Chivu c'è anche il recupero di John Stones. Insieme al suo connazionale Curtis Jones, il difensore ex Manchester City tornerà a disposizione per la gara con il Como. Un rientro sottolineato anche dalla Gazzetta dello Sport di oggi:

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"L’Inter pensa a sé, a riprendere la Lazio (domenica impegnata a Napoli) e a ripartire anche in campionato dopo la frenata nel derby. E per farlo c’è bisogno anche di vedere l’infermeria svuotarsi. Il primo a tornare è stato Pavard, convocato contro il Feyenoord e in campo per gli ultimi cinque minuti, e il prossimo — restando in tema solo difesa — sarà Stones. Il 32enne inglese in campionato non si vede da 6 giornate (compresa l’Europa ne ha saltate 9) ma col Como tornerà in panchina. L’anticamera del ritorno vero e proprio. E del fatto che la difesa, dopo quasi due mesi, sta per tornare al completo".