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Riparte il campionato dell’Inter. Dopo la vittoria col Como e la sosta per le nazionali, la squadra di Chivu sarà questa sera in campo in casa dell’Atalanta. I nerazzurri dovranno rispondere alle vittorie di ieri di Roma e Lazio.

Getty Images

“L’Inter ha davanti un ciclo di ben 9 partite da qui al 22 dicembre, giorno della Supercoppa contro la Lazio. E ricomincia da Bergamo, dall’Atalanta di Sarri che ha la metà dei suoi punti e dal ritorno a disposizione di Lautaro dopo quaranta giorni di assenza. La forma di Pio Esposito e il fatto che Thuram abbia trascorso la sosta ad Appiano dopo il leggero affaticamento che gli ha fatto saltare la Nazionale, rendono più graduale il ritorno in campo del capitano nerazzurro, che parte dalla panchina. Ma l’effetto Lautaro, combinato con il rientro di Stones, Jones e Pavard (che può essere titolare stasera), riconsegnano a Chivu «la versione migliore» della sua Inter, per citare una frase cara al tecnico romeno”, analizza il Corriere della Sera.

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“La fase-2 della stagione inizia quindi con l’Inter quasi al completo (out Bonny e Zielinski acciaccati) e con la conferma di un nuovo atteggiamento, visto contro il Como, che poi è più simile a quello del passato nerazzurro: squadra più bassa, aggressiva nell’approccio, pronta a colpire anche in ripartenza, con Spence arma in più sulla destra. L’Atalanta di Sarri dovrebbe comunque richiedere un piano gara differente da parte dell’Inter, ovvero con più controllo del pallone e un dominio territoriale più netto. L’attenzione si sposta quindi sulla capacità nerazzurra di creare occasioni di qualità (contro il Como, si sono visti meno tiri ma più efficaci della media), di dare profondità all’attacco con Pio e Thuram e soprattutto di evitare guai con il contropiede atalantino. Chivu ieri è rimasto in silenzio, anche perché martedì sarà di nuovo davanti ai microfoni per la Champions, in vista della sfida contro lo Stoccarda”, aggiunge il quotidiano.