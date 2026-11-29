"Troppa la differenza e si è vista tutta". Il quotidiano Il Giornale racconta la vittoria dell'Inter contro il Genoa. Una vittoria larga, 4-0, arrivata con trre gol segnati nel primo tempo dopo due parate clamorose di Provedel.

"All'intervallo, la partita è già finita. La ripresa è accademia, ma senza la possibilità che si ripeta un altro caso Bergamo, e non solo perché il Genoa non è l'Atalanta. È proprio l'Inter stavolta a essere se stessa. Martedì, la rivincita in coppa Italia, stesso campo, ma formazioni differenti", si legge.

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137esimo gol in Serie A per capitan Lautaro che è ormai da tempo nella storia nerazzurra e vuole restarci: si è portato a meno uno dai gol segnati nel campionato italiano da Lorenzi. Lo chiamavano Veleno. E anche l'argentino ne ha da vendere: si vede nella tigna dei suoi gol. E sono arrivati puntuali pure quelli di Thuram.

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Sarebbero bastati a chiudere la partita, ma è arrivato prima il rigore di Sucic concesso a Barella: "Altra prova di sostanza del centrocampista italiano (è lui a conquistare un rigore un po' generoso, diciamolo) bene anche Dimarco, su cui continua a gravare la “maledizione” del MVP dello scorso campionato, quando gli bastava toccarla per fare gol, quest'anno ancora niente".

La difesa nerazzurra resta 'rimandata'. Perché è servita tutta l'esperienza di Provedel per fermare, due volte, il Genoa con Osmajic pronto a beffarla dopo che aveva "saltato come una molla tra i birilli dell'Inter". "Due paratissime" del portiere nerazzurro "che bastano a rimandare un'altra volta la difesa nerazzurra, nonostante stavolta non subisca gol. Perché non solo i numeri fanno giudizio. E là dietro qualcosa Chivu deve ancora sistemare, e senza Bastoni sarà un po' più difficile".

(Fonte: Il Giornale)