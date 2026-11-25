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Si avvicina il quinto impegno stagionale di Champions League per l'Inter di Cristian Chivu. Sarà un'opportunità importante per mostrare miglioramenti prima di tutto sull'aspetto mentale, dopo quanto accaduto a Bergamo. Sottolinea infatti il Corriere dello Sport:

"Contro lo Stoccarda si vedrà l’Inter del finale di Bergamo, oppure quella solida e sicura che ha sbaragliato Feyenoord e Como? Inevitabile porsi l’interrogativo, complicato, invece, darsi una risposta. Anche se, in Champions, la squadra di Chivu non ha mai sbagliato approccio, come in campionato, e non ha avuto certi sbandamenti. L’unica eccezione, comunque pesante, è stato il Bruges. Certo, anche in Europa non sono mancati gli errori individuali, vedi Real Madrid e ancora Bruges. Le ultime uscite, però, sono state tra le migliori esibizioni stagionali: contro lo Shakthar Donetsk, successo conquistato in inferiorità, e a Rotterdam, appunto, prova di forza sia in attacco sia in difesa".