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L'Inter sa che non può fermarsi. I nerazzurri cercano ulteriore continuità, non solo per tenere il passo di Lazio e Roma, ma anche eventualmente per tornare in vetta e restarci fino al termine del campionato. Ne parla anche il Corriere dello Sport di oggi:

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"Dopo la sconfitta contro il Milan ha dato anche dimostrazione di aver rimediato subito ai problemi di atteggiamento e approccio alle gare che erano emersi in più circostanze. Lo schiaffo insomma è servito. Ora, come un anno fa di questi tempi, i nerazzurri sperano di prendere la lunga rincorsa che porterebbe verso la riconferma del tricolore sul petto: dopo aver perso contro la squadra allora allenata da Allegri, l’Inter mise in fila ben diciassette risultati utili consecutivi che servirono a dare uno slancio importante verso lo scudetto numero ventuno.

Ripetersi adesso sarebbe altrettanto importante, ancor di più considerando che l’altro obiettivo di stagione è andare più avanti possibile in Champions League. L’inverno nerazzurro non è quindi fatto per andare in letargo, ma per mettere altro fieno in cascina, di cui eventualmente approfittare in primavera. Il cammino sarà tortuoso, ma le risorse a disposizione non mancheranno di certo: l’infermeria si è quasi svuotata e a stretto giro, magari già tra una settimana, potrebbero essere tutti nuovamente a disposizione di Chivu. Partire intanto col piede giusto già da stasera in casa dell’Atalanta sarebbe sicuramente importante per imprimere subito una marcia adeguata nello snodo che porta a Natale".