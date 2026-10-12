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L'Inter crea e segna tanto. Tra i protagonisti del reparto offensivo di Chivu c'è sicuramente Marcus Thuram che sta vivendo un grande momento di forma.

"L'attaccante francese è uno di quelli che in spogliatoio aiutano ad avere il morale alto nelle tempeste e che rendono ancor più felici i giorni di sole, mettendoci uno scherzo, un sorriso a piena dentatura, la smorfia che dilaga sui social, come quella divenuta virale dopo una rovesciata tentata da Mkhitaryan. Il mood offensivo dei campioni d'Italia, attualmente in vetta anche nella Serie A in corso, farebbe sorridere anche i più incorreggibili musoni, figuriamoci uno come Thuram, la cui facilità nel rendersi utile è andata finora di pari passo con le fortune di squadra. Proprio nel momento in cui sulla sua testa stava piovendo qualche critica, lo scorso aprile, ha cambiato passo e almeno nell'Inter non ha frenato nemmeno tra una stagione e l'altra", sottolinea il Quotidiano Sportivo.

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Di mezzo c'è stato un Mondiale in cui ha fatto la comparsa, complice un infortunio. Non lo ha visto nemmeno Zidane, che ha deciso di lasciarlo fuori per le convocazioni di settembre. Eppure l'avvio di Thuram nelle prime settimane dell'annata è stato pieno di numeri in positivo, in continuità col finale della stagione precedente. Se non segna lui, manda in gol un compagno: questo dicono le statistiche. Dal 5 aprile, giorno di Inter-Roma (uno dei passaggi chiave della corsa Scudetto) fino a Inter-Parma di sabato scorso ha messo assieme undici partite e 724 minuti in Serie A, realizzando nove gol e cinque assist. Nella sostanza: ogni 52' il francese partecipa a una rete della sua squadra.

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"Solo così, d'altronde, si può pensare di tenere un gradino più indietro nelle gerarchie interne uno come Pio Esposito, per il quale i giudizi sono lusinghieri anche quando non centra il bersaglio. Perché lotta, si guadagna un rigore, passa la palla coi tempi giusti (come nell'azione che con gli emiliani ha portato al gol proprio Thuram). In termini di centralità nel progetto, tra gli attaccanti, solo Lautaro Martinez è da ritenersi ancora più imprescindibile. C'è anche chi vorrebbe vederlo un gradino più in su in termini di status", aggiunge il quotidiano.