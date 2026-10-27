Prima il turno infrasettimanale e poi il derby. Inter e Milan si affronteranno sabato sera a San Siro ma dovranno prima superare rispettivamente il Venezia e il Bologna. Il Giornale parla delle contraddizioni delle due squadre. "Il derby passa da Venezia e dal Bologna, contro cui domani Inter e Milan rimettono in gioco le contraddizioni del momento. Le amnesie difensive dei nerazzurrinascoste sotto il tappeto dallo strapotere dell'attacco, le balbuzie europee dei rossoneri cancellate dall'imbattibilità in campionato".

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"Otto giornate sono scorcio temporale insufficiente per valutare a fondo i valori, perché poche e perché differente è l'altezza degli ostacoli fin qui affrontati. (...) Il derby come prima resa dei conti,sapendo che gli spettatori interessati sono tanti. La classifica è corta e potrebbe esserlo ancora di più. Sarà il primo di Amorim, contando che l'Inter non lo vince da 7 partite (contro 3 allenatori diversi). I tormenti di Chivu per scoprire perché la sua squadra parte sempre in salita, non può bastargli dire che il calcio è questo ed è sempre stato così. Sette volte su 11 fanno statisticae sono troppe per essere un caso. Possono essere individuali, deficit di attenzione, errori tattici, certo è che prima l'allenatore nerazzurro risolve il rebus, prima la sua squadra può fare valere sul campo tutti i vantaggi che la critica gli attribuisce, considerando che già così, partendo 5 volte su 8 in svantaggio, è in testa al campionato", si legge sul quotidiano.

Chivu non avrà Lautaro, ancora infortunato. E il giornale parla così di Thuram che nella gara contro la Fiorentina ha trascinato l'Inter alla vittoria. "Chivu si consola con Thuram, uno che stupisce sempre ma che ogni anno è così, soprattutto parte sempre fortissimo. Deve decidere se farlo giocare anche in Laguna o se è più giusto evitargli la sesta consecutiva partita da titolare, perché poi il derby sarebbe la settima e perché prima della sosta ci saranno anche Feyenoord e Como. E dicono gli infortuni".

(Fonte: Il Giornale)