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Dopo la lunga sosta per le nazionali, ritorna la Serie A. I tecnici sono pronti a riaccogliere i giocatori di rientro dalle varie squadre, sperando che possano essere subito a disposizione.

"Sono stati i due club milanesi a contendersi il primato di squadra più spremuta durante la pausa del campionato e alla fine l’ha spuntata il Diavolo, di poco. E pensare che a trainare il carro è stato un Ardon Jashari (295 minuti) ben più indispensabile in Svizzera che nel capoluogo lombardo, con un rapporto di un minutaggio in maglia rossonera già quasi doppiato da quello con la croce bianca sul petto. Oltre ai più pronosticabili titolari “sfruttati” dalle proprie selezioni nazionali, saltano all’occhio anche i 207 giri d’orologio registrati da Luka Modric con la sua Croazia, nonostante i 41 anni di età e sfide di primissimo livello nel programma della squadra di cui è capitano. Resta importante anche l’occasione di Francesco Camarda con l’Italia Under 21 (118 minuti) anche alla luce del poco spazio avuto finora nel club che lo ha cresciuto", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Passando all’Inter, invece, comanda Manuel Akanji con la Svizzera appena davanti a Piotr Zielinski con la Polonia, mentre la seconda linea più valorizzata è stata senza dubbio Aleksandar Stankovic con la Serbia, esperienze preziosissime nel suo percorso di crescita. Ora però c’è da pensare a una Serie A affollatissima e a un calendario che alternerà campionato e competizioni europee senza occasioni di rifiatare fino alla sosta di novembre: una volta incassato come premio il minutaggio ottenuto con la propria nazionale, è già tempo di ringraziare il tempo trascorso in panchina che non ha dato fondo alle riserve di ossigeno nei polmoni", chiude il quotidiano.