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È il giorno del nuovo stadio di Milano. Oggi è in programma la presentazione del nuovo impianto di Milan e Inter. Come riferisce il Corriere dello Sport, verranno svelati tutti i dettagli del progetto curato da architetti Lord Norman Foster e David Manica a ospiti dei due club e stampa.

Presentato il nuovo San Siro

“I rappresentanti dei due club e gli architetti Lord Norman Foster e David Manica, riferimenti dei due studi di fama internazionale che hanno ricevuto il mandato di pianificare la nuova casa di nerazzurri e rossoneri, soddisferanno le tante curiosità relative al progetto, mostrando il plastico e quindi la facciata del nuovo impianto”.

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Come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan

“Già nota la capienza da 71.500 posti, rivista al rialzo rispetto alle stime iniziali, ma comunque inferiore rispetto ai circa 75 mila posti del Meazza. Sarà una struttura in grado di cambiare pelle e quindi di tingersi di nerazzurro o rossonero in base a chi giocherà le gare in casa di volta in volta. Previsti molti più punti di ristoro, e grande importanza, al fine di ottimizzare i ricavi, assumeranno le aree hospitality da destinare a partner e aziende”.

Come si chiamerà lo stadio di Inter e Milan

“Le due dirigenze intanto stanno lavorando per assegnare i naming rights” aggiunge il Corriere dello Sport.

Quando sarà pronto il nuovo stadio

“L'obiettivo è consegnarlo alle squadre e ai tifosi nel 2031” conclude il quotidiano.