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L'Inter si prepara per l'esordio ufficiale di sabato contro il Monza. Qualche dubbio nella testa di Chivu che scioglierà negli ultimi allenamenti verso la sfida di San Siro.

Getty Images

"La miglior formazione possibile per una partenza sprint, come era andato l’esordio assoluto di Chivu sulla panchina dell’Inter quando poco più di un anno fa avviò la sua avventura nerazzurra con un 5-0. Questa volta a San Siro si presenterà il Monza, e le scelte dell’allenatore nerazzurro appaiono già delineate. In porta Martinez, davanti allo spagnolo il terzetto difensivo più utilizzato dello scorso anno: Bisseck, Akanji e Bastoni, con Stones in panchina", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"A destra Diouf - incerta la convocazione di Spence -, a sinistra Dimarco. Barella e Zielinski ai fianchi di Calha. Davanti è sicura la presenza di Pio Esposito. Lautaro in ballottaggio con Bonny per il secondo posto in attacco", spiega il quotidiano.