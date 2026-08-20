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-2 all'attesissimo debutto dell'Inter campione d'Italia in campionato: sabato alle 18.30 a San Siro arriva il Monza. Ed emergono le prime indicazioni sulla probabile formazione.

"Il principale dubbio riguarda l’attacco, con Esposito pressoché certo di una maglia da titolare, Lautaro e Bonny si contendono il secondo spot, mentre Thuram è destinato alla panchina. Per quanto riguarda la difesa, probabile che venga riproposto il terzetto titolare dello scorso anno, vale a dire Bisseck-Akanji-Bastoni, con Pavard e Stones come eventuali variabili.

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Conferme anche a centrocampo per Barella, Calhanoglu e Zielinski, e pure a sinistra, con Dimarco. A destra, invece, ci sarà il lancio dall’inizio di Diouf, reduce da un’estate in vetrina", scrive il Corriere dello Sport.