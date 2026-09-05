VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

Un solo punto raccolto tra Napoli e Allegri, che nella passata stagione ha battuto Chivu e la sua Inter sia all’andata che a ritorno, senza concedere nemmeno un gol.

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Primo vero test

“Unendo i fattori, si può ben capire come quello di stasera sia il primo, vero, test per misurare la distanza tra i favoriti d’obbligo per lo scudetto e il resto del mondo” sottolinea Tuttosport.

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Subito big match

Il big match tra le ultime due squadre a laurearsi campioni d’Italia arriva subito, alla terza giornata:

“La supersfida arriva all’alba della stagione, ma questo - paradossalmente - potrebbe non essere un male per Chivu, alla luce del fatto che un campionato fa l’allenatore ha corretto i difetti nell’equilibrio tra le due fasi traendo spunto dai ko con Udinese e Juve e ha visto scattare il “clic” proprio dopo la sconfitta patita contro il Napoli, ma al Maradona, il 25 ottobre: da lì l’Inter ha iniziato il suo volo terminato a braccia alzate in primavera”.