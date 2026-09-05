Da compagni a Manchester a rivali al Meazza: il belga incrocia due protagonisti dell’Inter con cui ha condiviso anni di successi e trofei
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La sfida tra Inter e Napoli di questa sera alle 18, in programma allo stadio Meazza in San Siro, sarà anche l’occasione per una reunion ‘City’: da una parte Akanji e Stones, dall’altra De Bruyne.
“Ex compagni oggi rivali, colleghi di trionfi e sorrisi ai tempi di Manchester. Tante stagioni insieme e una bacheca ricca” sottolinea il Corriere dello Sport.
KDB e Stones insieme al City
Il quotidiano aggiunge:
“in queste stagioni inglesi il belga ha vinto di tutto - 19 trofei - perlopiù accanto a John Stones. Che in estate ha scelto l’Italia, l’Inter. I due hanno condiviso ben nove annate al City, dal 2016 al 2025, per un totale di 195 partite vissute in tutte le competizioni e 18 titoli: sei Premier, quattro English Football League Cup (Carabao), due FA Cup, tre Community Shield, e poi nel 2023 la Champions (in finale proprio contro l’Inter), la Supercoppa Uefa e la Coppa del Mondo per Club. Due leader della squadra di Guardiola”.
Anche Akanji
“Ma KDB ha legato alcuni dei suoi anni al City anche con Manuel Akanji, che oggi dell’Inter è un pilastro. I due insieme in 83 partite, dal 2022 al 2025”.
I tre insieme al Manchester City
“Kevin, Stones e Akanji hanno conquistato sette trofei fianco a fianco: due Premier, una FA Cup, un Community Shield, la Supercoppa Uefa e il Mondiale per Club".
KDB e Kolarov
"Ma KDB ha condiviso due anni e 60 partite anche con Kolarov, oggi vice di Chivu all’Inter, dal 2015 al 2017. Insieme hanno conquistato una Football League Cup”.
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