VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

La sfida tra Inter e Napoli di questa sera alle 18, in programma allo stadio Meazza in San Siro, sarà anche l’occasione per una reunion ‘City’: da una parte Akanji e Stones, dall’altra De Bruyne.

“Ex compagni oggi rivali, colleghi di trionfi e sorrisi ai tempi di Manchester. Tante stagioni insieme e una bacheca ricca” sottolinea il Corriere dello Sport.

Getty Images

KDB e Stones insieme al City

Il quotidiano aggiunge:

“in queste stagioni inglesi il belga ha vinto di tutto - 19 trofei - perlopiù accanto a John Stones. Che in estate ha scelto l’Italia, l’Inter. I due hanno condiviso ben nove annate al City, dal 2016 al 2025, per un totale di 195 partite vissute in tutte le competizioni e 18 titoli: sei Premier, quattro English Football League Cup (Carabao), due FA Cup, tre Community Shield, e poi nel 2023 la Champions (in finale proprio contro l’Inter), la Supercoppa Uefa e la Coppa del Mondo per Club. Due leader della squadra di Guardiola”.

Getty Images

Anche Akanji

“Ma KDB ha legato alcuni dei suoi anni al City anche con Manuel Akanji, che oggi dell’Inter è un pilastro. I due insieme in 83 partite, dal 2022 al 2025”.

Getty Images

I tre insieme al Manchester City

“Kevin, Stones e Akanji hanno conquistato sette trofei fianco a fianco: due Premier, una FA Cup, un Community Shield, la Supercoppa Uefa e il Mondiale per Club".

Getty Images

KDB e Kolarov

"Ma KDB ha condiviso due anni e 60 partite anche con Kolarov, oggi vice di Chivu all’Inter, dal 2015 al 2017. Insieme hanno conquistato una Football League Cup”.