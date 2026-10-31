La conferenza stampa della vigilia rappresenta per Cristian Chivu un’occasione per lanciare messaggi forti e chiari ai suoi giocatori. Uno scenario che si è ripetuto anche alla vigilia del derby Milan-Inter, come sottolinea il Corriere dello Sport.

“Era già capitato altre volte che attraverso le pareti della sala stampa di Appiano Gentile rimbalzassero messaggi indirizzati da Cristian Chivu ai suoi calciatori. L’allenatore nerazzurro ha approfittato ancora una volta dell’appuntamento con i giornalisti per provare a incanalare il prossimo impegno sul binario giusto”.

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Chivu attende risposte

Motivazioni giuste

“Le risposte che attende dalla squadra principalmente sul piano dell’atteggiamento aiuterebbero tanto a ritrovare la vittoria nel derby di stasera, cancellando il tabù che esiste da oltre due anni. Sarebbero però anche preziose per affrontare il resto della stagione senza dover per forza arrendersi all’idea di regalare frazioni di gioco e gol agli avversari”.“Prima di tutto c’è bisogno che i calciatori dell’Inter trovino le motivazioni giuste per scendere in campo con un atteggiamento adeguato in ogni partita. Proprio quello che Chivu ha chiesto ai suoi in vista del Milan”.

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Pressione enorme

Il quotidiano evidenzia anche un altro aspetto della conferenza di Chivu alla vigilia di Milan-Inter:

“Una riflessione che vale più di quelle legati ai temi prettamente tattici, perché la strategia di ogni partita rimane legata a doppia mandata alla mentalità che la squadra è in grado di mettere in campo. L’appunto va comunque contestualizzato nell’ottica di continuare a percorrere il circolo virtuoso che questa squadra ha innescato ormai da anni e che dura anche grazie al grande lavoro proprio di Cristian Chivu. I numeri dell’inizio di stagione dell’Inter non lasciano spazio a interpretazioni fantasiose: in campionato, con appena due punti lasciati per strada, non c’era francamente possibilità di fare meglio. Eppure Chivu continua ad avvertire una pressione enorme, forse eccessiva, sulla squadra”.