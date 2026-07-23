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Tra i volti nuovi di questi giorni di ritiro in casa Inter c'è anche Ivan Provedel. Il portiere è arrivato dalla Lazio col ruolo di vice Martinez, ma l'idea di Chivu sembra essere diversa rispetto alla passata stagione.

Getty Images

"La porta è blindata. Tutto chiuso con due mandate: la prima è Pepo Martinez, promosso titolare dopo l’addio di Yann Sommer, la seconda è Ivan Provedel, operazione di giugno da 3 milioni. Chivu anche lì cerca sicurezze ma allo stesso tempo anche un’affidabile alternanza che possa evitare inutili sovraccarichi anche tra i pali in una stagione piena di appuntamenti. L’anno scorso non è riuscito a metterla in pratica, quest’anno sa che ha due numeri uno sempre pronti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.