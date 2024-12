Dopo la vittoria col Parma di venerdì sera a San Siro, l'Inter sarà ancora in campo martedì in casa del Bayer Leverkusen

Dopo la vittoria col Parma di venerdì sera a San Siro, l'Inter sarà ancora in campo martedì in casa del Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso arriva alla sfida dopo un ottimo omento di forma.

"Tre vittorie di fila. Che diventano cinque se si considerano anche Champions e Coppa di Germania. Il Bayer Leverkusen arriva alla sfida con l’Inter con la miglior striscia di successi dalla scorsa stagione. Ieri, contro il St. Pauli, la squadra di Xabi Alonso ha vinto col minimo sforzo: 2-1, con appena due tiri in porta, effettuati, fra l’altro, entrambi entro i primi 21 minuti di gioco. Wirtz ha sbloccato il risultato al 6’, Tah (il capitano, col contratto in scadenza, è stato accostato al Barcellona, ma ha detto che deciderà il proprio futuro solo fra qualche mese) ha raddoppiato al 21’. Il Leverkusen non ha entusiasmato, ma fra turnover e gestione delle energie, era anche difficile chiedere alla squadra più dei tre punti. Il Bayer, attualmente terzo in Bundesliga, accorcia sull’Eintracht secondo (è a -1), e resta a -7 dalla capolista Bayern. In Champions, in casa, le aspirine hanno vinto due partite su due: 1-0 al Milan, 5-0 al Salisburgo", analizza La Gazzetta dello Sport.