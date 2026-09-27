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Tre settimane di sosta prima del grande tour de force che coinvolgerà le squadre italiane impegnate in Europa, tra cui l’Inter di Cristian Chivu.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, è in arrivo ‘la prima mini-maratona della stagione’:

“Sarà un ottobre caldo, caldissimo, per le nostre grandi, quelle impegnate in Champions ed Europa League. In meno di un mese, si concentrano due turni di coppe europee e ben cinque giornate di campionato”.

Derby ad Halloween

“Il picco della temperatura di ottobre si registrerà proprio alla fine: derby di Milano, 31 ottobre, stadio Meazza, ore 20.45. Milan e Inter potrebbero arrivarci lanciatissime, perché il calendario - per quanto fitto - non è agonisticamente proibitivo”.

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Inter, ipotesi di mini-fuga

“L’Inter potrebbe addirittura ipotizzare una mini-fuga in campionato, oltre a prendere il via nella corsa di Champions. La squadra di Chivu giocherà quattro delle prime cinque partite dalla ripresa in casa: in sequenza Parma, Bruges, Bologna in trasferta, poi Shakhtar e Fiorentina, per chiudere il mini-ciclo a Venezia e nel derby. A parte il Diavolo, tutte squadre dal quindicesimo posto in giù, e in Europa non certo due corazzate. La possibilità di viaggiare poco, dunque di poter riposare propriamente in un periodo così intasato, potrebbe essere un “plus” ulteriori nei programmi di lavoro di Chivu e del suo staff”.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)