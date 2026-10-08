VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

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L'Inter tornerà in campo dopo la lunga sosta sabato alle 18 a San Siro col Parma. Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Chivu, i nerazzurri riprenderanno oggi ad allenarsi e il tecnico avrà due giorni per scogliere gli ultimi dubbi.

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"Alla ripresa del campionato invece Chivu dovrà decidere se far giocare il lanciatissimo Pio oppure Bonny accanto a Thuram. I due giovani attaccanti sono in ballottaggio: sulla scelta finale peseranno anche le condizioni fisiche dei due. Esposito è certamente più stanco visto che ha giocato 236 minuti con la Nazionale, oltre il doppio di Bonny che con la Costa d’Avorio è arrivato a 115", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Sicura invece la presenza di Thuram che è stato scartato da Zidane nelle sue prime convocazioni da ct della Francia ma in compenso ha potuto lavorare con cura per migliorare la tenuta atletica. L’altro ballottaggio è in porta, dove Provedel potrebbe scavalcare Martinez in seguito agli impegni della Spagna. Spence sarà convocato", chiude Gazzetta.