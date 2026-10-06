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Dopo la lunga sosta il campionato sta per ripartire. L'Inter se la vedrà sabato sera col Parma, la prima di una lunga serie di partite per la squadra di Chivu.

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"La sosta è ormai agli sgoccioli e anche in casa Inter cominciano a dare uno sguardo più attento al calendario. I nerazzurri saranno tra i primi a scendere in campo il prossimo weekend, alle 18 di sabato contro il Parma, subito dopo Genoa-Fiorentina in programma alle 15. Sarà quella la prima di ben nove partite in trenta giorni per i Campioni d’Italia, attesi da un vero e proprio tour de force come tutte le squadre impegnate anche in Europa. Chivu sta lavorando col gruppo per raccogliere le energie necessarie, in attesa di ritrovare tutti i nazionali, che inevitabilmente avranno bisogno anche di un po’ di riposo dopo le fatiche di queste settimane", si legge sul Corriere dello Sport.

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"Delle prime cinque partite in calendario, ben quattro sono in programma nella comfort zone del Meazza, dove nel 2026 l'Inter ha segnato ben 41 reti in 14 incontri casalinghi, con una media da 2.92 gol a gara. L’unica eccezione riguarderà la trasferta di Bologna, in programma nella settimana giornata di Serie A, subito dopo il secondo turno di Champions League con il Club Brugge dell’ex Yann Sommer. Al di là della spedizione al Dall’Ara, rimane quindi per l’Inter la chance ghiotta di mettere da parte un gruzzoletto prezioso di punti per tentare uno strappo in campionato e rimediare invece alla sconfitta di Madrid in Champions League, sfruttando stavolta il fattore casa. L'obiettivo per la squadra di Chivu è arrivare lanciata, dopo la trasferta di Venezia, alla curva pericolosa composta dal trittico Milan-Feyenoord-Como che precederà la nuova sosta", aggiunge il quotidiano.