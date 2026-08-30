Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter si è ritrovata in casa un risorsa in più nel reparto difensivo. Rientrato dal prestito al Marsiglia, Pavard sembrava già con la valigia in mano, ma durante le preparazione si è giocato al meglio le sue carte e ora farà parte del progetto.

Getty

"Visto il mancato riscatto del club francese, per tempo era stato comunicato all’agente del difensore di esplorare il mercato e trovare una nuova squadra per il 2026-27. Le cose sono andate diversamente dalle prime previsioni perché Benji, sin dal primo giorno di ritiro, si è presentato alla Pinetina con tutt’altra attitudine rispetto al passato. Poi ha attraversato la preparazione tra Europa, Asia ed Oceania e mostrato ottimi dati fisici e la giusta concentrazione. Negli allenamenti, un po’ alla volta, ha cancellato l’ultima immagine che l’Inter aveva di lui. Un anno prima era stato accompagnato platealmente alla porta e, a quel punto, Benji era stato costretto a trovare domicilio proprio a Marsiglia, mai diventata davvero casa. I precedenti sbuffi con Lautaro durante il Mondiale per club, certi atteggiamenti considerati dalla dirigenza non esattamente seri, la necessità di dare uno scossone al reparto, tutto aveva pesato nella scelta nerazzurra di mandare in prestito il francese, nonostante il contratto fino al 2028", ricorda La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

"Grazie al ritiro di preparazione ha rovesciato il destino e a 30 anni suonati è pronto per questa seconda vita interista. Gliela ha concessa il club, che con lui ha coperto un buco nel reparto - al posto di De Vrij e Acerbi andati via a zero, dentro l’esperienza dell’inglese Jones e quella del riccioluto francese –, ma come sempre in questa epoca l’ultima parola è arrivata dall’allenatore campione d’Italia. In una difesa salita di livello, con un più alto numero di alternative, Chivu si è convinto a dare a Benji minuti crescenti nelle rotazioni. Vuole premiarlo in fretta, magari già stasera a Cagliari, nel secondo turno di campionato: la tentazione è usarlo, addirittura da titolare. Contro il Monza, al debutto, l’unico cambio difensivo del tecnico era stato Stones, spedito in campo per fargli osservare per la prima volta dal vivo l’astronave di San Siro, mentre il campione del mondo 2018 aveva visto il 4-1 solo dalla panchina. Adesso Pavard contende il posto dall’inizio a uno tra Bisseck (più probabile) e Akanji, l’uomo che ne prese il posto sul gong del mercato: sembra un secolo fa, ma è passato appena un anno", spiega Gazzetta.