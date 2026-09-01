Il difensore si è guadagnato di potersi giocare le sue carte nell'Inter di Chivu
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Benjamin Pavard è tornato tra i titolari dell'Inter. Dopo il prestito al Marsiglia, il difensore è rientrato e si è messo al lavoro agli ordini di Chivu che sta premiando i suoi sforzi e la sua qualità.
"Una volta passata la grande paura di Cagliari, con tre punti in più in pancia, il tifoso medio interista ha capito qualcosa in più sulla stagione che verrà: adesso sa che potrà contare a lungo su Benji Pavard e non solo come alternativa ai presunti titolari. Il francese busserà a lungo alle porte della squadra, nonostante il reparto difensivo sia cresciuto per alternative e qualità. In Sardegna è, quindi, iniziata la sua vita bis in nerazzurro: merito dell’intuizione di Chivu, che in Pavard ha visto una nuova applicazione estiva", si legge su La Gazzetta dello Sport.
"Domenica il tecnico lo ha usato come “braccetto” sul centro-destra e, nell’emergenza, da laterale a tutta fascia al posto di Luis Henrique. Poi a fine partita, l’allenatore nerazzurro è tornato a usare parole di miele sul francese. Pavard con questo boom inatteso ha pure cambiato il mercato del club. L’effetto pratico è che l’investimento sul difensore, inizialmente previsto, è stato rimandato: ci si vedrà tra un anno, dopo aver valutato nel frattempo questo nuovo (vecchio) Benji l’interista", chiude il quotidiano
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