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C'è grande voglia di vedere ancora all'opera Curtis Jones in casa nerazzurra. In attesa di mostrarlo ai tifosi con una certa continuità, Cristian Chivu se lo sta godendo ad Appiano Gentile, dove l'inglese sembra aver fatto già breccia nel cuore di tutti. Si legge infatti sull'edizione odierna di TuttoSport:

Getty Images

"Tutti pazzi per Curtis. In casa Inter è già scoppiata la mania per Mr Jones. In fondo, dopo averlo inseguito per otto mesi, con luglio e agosto vissuti in apnea per trovare un accordo con il Liverpool, era logico aspettarsi una grande attesa per il suo esordio. E il ragazzo cresciuto nel Merseyside non ha deluso.

Col Napoli probabilmente partirà ancora dalla panchina, ma il decollo da titolare sembra davvero dietro l'angolo. Per altro Jones si è subito inserito nel gruppo nerazzurro. Sono lontani i tempi degli inglesi ombrosi e schivi che faticavano ad adattarsi alla Serie A. L'ex Liverpool è un ragazzo solare, simpatico, un po' guascone, e sta pure cominciando a prendere confidenza con le prime parole italiane per poter comunicare più rapidamente con compagni e staff".