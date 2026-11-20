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Torna il campionato in questo weekend. L'Inter riprenderà il suo cammino, consapevole di dover rincorrere in campionato e in Champions League, ma anche per avere i mezzi per andare avanti con una certa continuità. Questo il focus proposto dal Corriere della Sera:

"Tre squadre in due punti, cinque nello spazio di sei. Il campionato è ancora da decifrare e in attesa del mercato l’attenzione è sui signori delle panchine, gli allenatori, bravi, stressati, inevitabilmente soli. Ciascuno con le proprie speranze e legittimi timori. L’Inter deve confermare il ruolo di grande favorita che fa arrabbiare Chivu, le romane imbattute vogliono continuare a volare, il Milan deve proseguire la rimonta e il Como rilanciarsi dopo la sconfitta di San Siro. Juve e Napoli per lo scudetto sono già condannate, ma hanno tanto da giocarsi.

Gattuso guarda tutti dall’alto e alzi la mano chi l’avrebbe mai detto. Rino non scorderà mai la maledetta notte di Zenica, ma ha risposto con la migliore stagione della sua carriera, almeno sino qui. La Lazio è arrivata alla sosta da sola in vetta e adesso la sfida, alzando l’asticella, è rimanere in testa anche a Natale. Dopo si vedrà. Chivu intende riprendere il comando in fretta, ma anche migliorare la classifica di Champions e regalare alla Milano nerazzurra il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana, il terzo sotto la sua gestione. L’ultima versione dell’Inter lo autorizza a coltivare sogni di gloria".