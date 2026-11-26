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E' successo molto, se non tutto nella ripresa in Inter-Stoccarda. Torna sulla seconda frazione di gioco anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

MILAN, ITALY - NOVEMBER 25: Head Coach of FC Internazionale Cristian Chivu gestures during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD5 match between FC Internazionale Milano and VfB Stuttgart at Stadio San Siro on November 25, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

"Lo Stoccarda ha provato a riaggredire a inizio ripresa, ma l’Inter è riuscita ad assorbire l’urto, ribaltando in fretta l’azione e sfondando a sinistra. Non a caso, da quel lato è partito il traversone di Dimarco che Vagnoman ha intercettato con il braccio: rigore assegnato al monitor e Sucic, come a Bergamo, ha trasformato.

I tedeschi hanno reagito immediatamente, riversandosi nella metà campo nerazzurra. E sono ricominciati i tremori, soprattutto sugli angoli. Bisseck e soprattutto Carlos Augusto sono stati protagonisti di due salvataggi clamorosi. Hoeness ha dato ancora più peso all’attacco, inserendo Undav, visto che l’Inter è andata in sofferenza sulle fasce. Ma è stato Lautaro, subentrato ad un generoso Thuram, a colpire, capitalizzando alla perfezione il preciso assist di Dimarco. La truppa di Chivu ha finito in trincea, con Akanji che si è esaltato come ultimo baluardo, per poi festeggiare 3 punti fondamentali".