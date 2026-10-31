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L'Inter, dopo aver battuto il Venezia si appresa a scendere in campo questa sera contro il Milan. Il tecnico dei nerazzurri Chivu non ha ancora deciso la formazione che affronterà i rossoneri, si porterà gli ultimi dubbi fino alle ultime ore.

"Cristian Chivu, allenatore e glottologo dell’Accademia romena, ha la capacità di scovare neologismi anche nella lingua di Dante: la “cinicità”, che chiede spesso in pubblico alla squadra, esiste davvero, è un pieno sinonimo di cinismo. Ieri ha usato una nuova parola chiave per il derby, che arriva dopo una partita zoppicante in Laguna: dalla squadra vuole “provincialità”, sostantivo regolarmente riconosciuto dalla Treccani. È da intendersi come capacità di ragionare da provinciali, senza snobismi e nasi all’insù", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"Tra le righe, subentra anche il dubbio, quello che impone decisioni non semplici: l’allenatore nerazzurro è sospeso tra la tentazione di dare continuità a Carlos Augusto, nel miglior momento della vita e fresco di ritorno nella Seleçao, e la voglia di riscatto del milanese Dimarco, mai così ingrigito ma abituato alle sfide al Diavolo sin da bambino".

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"Chivu porterà il dilemma oggi ad Appiano, lo scioglierà solo in extremis, ma tutto arriva da lontano: frullava nella testa anche durante il galà del Castello. Proprio giovedì ha visto il futuro e poi ha provato a pronunciarsi sul caso del momento, camminando sulla fune come un equilibrista", chiude Gazzetta.