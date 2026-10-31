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Stasera è la notte del derby di Milano. L'Inter sarà ospite del Milan nella stracittadina, Chivu non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Non dovrebbero esserci sorprese in porta: Chivu ripropone il titolare, Josep Martinez, nonostante l’ottima partita di Provedel a Venezia. Ma se il dubbio numero uno è stato praticamente sciolto, non altrettanto si può dire per la composizione della difesa: Carlos Augusto, debilitato da un virus intestinale, dovrebbe recuperare. In questo caso rischia di uscire Bisseck, con Bastoni di nuovo centrale fra i centrali".

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"Ma anche il neopapà Dimarco, che si è allenato poco, non è sicuro di giocare visto il periodo di scarsa vena: è testa a testa con Carlos e lo stesso Bisseck. A centrocampo il ballottaggio sembra ristretto a Zielinski e Mkhitaryan, con i rientri scontati di Barella e Calhanoglu. Davanti Pio Esposito, guarito dall’influenza, affiancherà l’intoccabile Thuram".