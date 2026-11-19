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Oliver Provstgaard, difensore 23enne danese della Lazio e obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato, sa come si vince una Champions League.

La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena legato al calciatore scandinavo dei biancocelesti e profilo monitorare con grande attenzione dal club nerazzurro in vista della prossima estate.

Provstgaard e la Champions

Provstgaard e i videogiochi

“Oliver Provstgaard, nickname OliverPN, sa come si vince una Champions: sarà pure con un joystick, ma la riga risalta ancora sul curriculum. L’ha conquistata nel 2021, davanti a uno schermo, da gamer professionista”.“Non era un’infatuazione adolescenziale quella per i videogiochi, ma un lavoro dopo un infortunio. Giocava già con gli amici, poi ha iniziato a competere seriamente fino a diventare campione. In quella finale eChampions ‘21 superò l’italiano Raffaele Cacciapuoti e incassò 75 mila euro”.