Il difensore della Lazio, obiettivo nerazzurro per l’estate, nel 2021 si laureò campione della eChampions da gamer professionista
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Oliver Provstgaard, difensore 23enne danese della Lazio e obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato, sa come si vince una Champions League.
La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena legato al calciatore scandinavo dei biancocelesti e profilo monitorare con grande attenzione dal club nerazzurro in vista della prossima estate.
Provstgaard e la Champions“Oliver Provstgaard, nickname OliverPN, sa come si vince una Champions: sarà pure con un joystick, ma la riga risalta ancora sul curriculum. L’ha conquistata nel 2021, davanti a uno schermo, da gamer professionista”.
Provstgaard e i videogiochi“Non era un’infatuazione adolescenziale quella per i videogiochi, ma un lavoro dopo un infortunio. Giocava già con gli amici, poi ha iniziato a competere seriamente fino a diventare campione. In quella finale eChampions ‘21 superò l’italiano Raffaele Cacciapuoti e incassò 75 mila euro”.
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