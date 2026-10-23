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In casa Inter è stata un'estate particolarmente movimentata per quanto riguarda i portieri: Yann Sommer ha salutato dopo tre stagioni, e al suo posto come titolare è stato promosso il suo vice, Josep Martinez, con il susseguente arrivo di Ivan Provedel.

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C'è stato un momento, però, in cui la strategia della dirigenza nerazzurra era un'altra. Lo spiega Tuttosport: "Per Martinez il ragionamento è diverso: la scelta di dargli i gradi da titolare è stata frutto anche delle esigenze economiche del club. L'Inter infatti aveva bloccato Guglielmo Vicario ma i costi dell'operazione avrebbero complicato la corsa a Curtis Jones, obiettivo primario per l'allenatore che - contestualmente - ha dato il placet all'idea di promuovere lo spagnolo a erede di Sommer".