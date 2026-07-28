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Terminato il ritiro in Germania, l'Inter riposerà per due giorni e poi partirà per Hong Kong dove affronterà il Manchester City:

"Dopo il rientro a Milano al termine del ritiro in Germania, Cristian Chivu ha concesso due giorni di riposo ai suoi. Gli allenamenti sotto il cielo del Baden-Wurttemberg sono stati intensi, tante le doppie sedute che hanno scandito le mattine e i pomeriggi della squadra, e prima che la sua Inter riprenda la preparazione estiva ha voluto concedere 48 ore di pausa a chi ha lavorato negli ultimi dieci giorni a Donaueschingen. Intanto ad Appiano Gentile si sono rivisti i primi tre nazionali reduci dal Mondiale: Hakan Calhanoglu, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny. E tutti e tre partiranno insieme al resto dei compagni per la tournée in Oriente", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"Domani la squadra si ritroverà nel pomeriggio per la ripresa degli allenamenti e successivamente, in serata, partirà alla volta di Hong Kong prima tappa del secondo viaggio di dieci giorni che avvicinerà ulteriormente i nerazzurri all’inizio del campionato e all’esordio contro il Monza del 22 agosto. Insomma, l’Inter da giovedì inizierà a lavorare lì e in vista della prima delle tre amichevoli di lusso che disputerà dall’altro lato del mondo: il 1° agosto appuntamento contro il Manchester City. Dopo questo test, sarà tempo di volare alla volta dell’Australia, dove si avrà un antipasto di Serie A (e di big match tutti all’italiana) con le amichevoli contro il Milan (il 5 agosto) e la Juventus (l’8)", aggiunge Gazzetta.