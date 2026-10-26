Nerazzurri in vetta, ma Chivu ha diversi nodi da sciogliere: Calhanoglu in difficoltà, Pio in calo e una fase difensiva che continua a concedere troppo

Alessandro De Felice
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Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime

L’Inter rimonta nel finale e ribalta la Fiorentina, nel recupero del secondo tempo. A decidere la sfida del Meazza sono i gol di Thuram e Zielinski su rigore, che ribaltano la rete di Jimenez.

All’indomani del successo dei nerazzurri, che riagganciano la Lazio in testa alla classifica, il Corriere della Sera.

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“Inter, c’è molto su cui ragionare”

“Chivu e la sua banda, tornati in vetta con la sorprendente Lazio, già sette volte sono finiti sotto e la rimonta è diventata la specialità della casa. Ma a forza di scherzare con il fuoco il rischio è quello di bruciarsi. Nella settimana che porta al derby c’è molto su cui ragionare alla Pinetina: Calhanoglu è l’ombra di sé stesso, Pio Esposito ha perso smalto proprio ora che non c’è Lautaro e si sente tantissimo la mancanza di turbo Dumfries. Soprattutto, la squadra difende male”.
FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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