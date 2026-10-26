Nerazzurri in vetta, ma Chivu ha diversi nodi da sciogliere: Calhanoglu in difficoltà, Pio in calo e una fase difensiva che continua a concedere troppo
Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime
L’Inter rimonta nel finale e ribalta la Fiorentina, nel recupero del secondo tempo. A decidere la sfida del Meazza sono i gol di Thuram e Zielinski su rigore, che ribaltano la rete di Jimenez.
All’indomani del successo dei nerazzurri, che riagganciano la Lazio in testa alla classifica, il Corriere della Sera.
“Inter, c’è molto su cui ragionare”“Chivu e la sua banda, tornati in vetta con la sorprendente Lazio, già sette volte sono finiti sotto e la rimonta è diventata la specialità della casa. Ma a forza di scherzare con il fuoco il rischio è quello di bruciarsi. Nella settimana che porta al derby c’è molto su cui ragionare alla Pinetina: Calhanoglu è l’ombra di sé stesso, Pio Esposito ha perso smalto proprio ora che non c’è Lautaro e si sente tantissimo la mancanza di turbo Dumfries. Soprattutto, la squadra difende male”.
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