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Cristian Chivu potrebbe ricevere una sorpresa oggi ad Appiano Gentile. L'allenatore nerazzurro, infatti, nell'allenamento odierno potrebbe riabbracciare dopo qualche giorno Federico Dimarco, pronto a tornare in gruppo dopo aver smaltito la distorsione alla caviglia rimediata nel match di sabato scorso contro il Napoli al Meazza che l'ha impedito di essere a disposizione per la trasferta di Champions League. Si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

Getty Images

"Dimarco ieri ha lavorato individualmente a forte intensità in campo ad Appiano Gentile e tra oggi e domani potrebbe già essere nuovamente in gruppo. A quel punto toccherà a Chivu decidere come gestire il suo rientro. L’allenatore nerazzurro presto abbraccerà anche Spence: l’inglese prosegue il suo percorso di riatletizzazione e vede a un passo la possibilità di unirsi definitivamente al gruppo. Contro i friulani invece un altro inglese, Stones, potrebbe trovare la sua prima maglia da titolare in nerazzurro".