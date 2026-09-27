L’inglese ha completato la riatletizzazione e torna in gruppo. Dopo 869 giorni può riassaporare la Serie A proprio a San Siro
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Djed Spence scalda i motori. Il nazionale inglese, l’ultimo dei tre britannici arrivati all’Inter in estate, è pronto a debuttare dopo la sosta.
Il percorso di riatletizzazione post Mondiale è completato Cristian Chivu lo aspetta per affidargli la fascia destra.
“Ieri è stato l’unico a vedersi dalle parti di Appiano, come per gran parte della settimana che sta concludendosi; oggi riposa e domani si allenerà per la prima volta insieme al resto dei compagni” rivela La Rosea.
Erede di Dumfries
“La fascia che fino alla scorsa stagione è stata territorio di proprietà di Denzel Dumfries adesso ha un nuovo padrone” scrive La Gazzetta dello Sport.
Quando debutta Spence
“Vuole farsi trovare subito pronto per la ripresa e la data cerchiata in rosso è proprio quella del 10 ottobre, quando San Siro accoglierà il Parma e potrà gridare a gran voce il cognome del 26enne nato a Londra per la prima volta”.
Il ritorno in Serie A
“E così Spence tornerebbe a calcare un campo di Serie A esattamente 869 giorni dopo l’ultima volta (Genoa-Bologna del maggio 2024)”
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